¡Juar, juar, juar! ¡Que buen albur se aventó el presi!

Nombre, como que les falta bastante cancha y sobre todo imaginación a los señores del PAN para hacer una buena estrategia de golpeteo a AMLO. Con lo del llamado “Longaniza gate”, se quedaron sin seso, incluso, hasta salieron albureados. Que, dicho sea de paso, me causó baste risa la forma en como López Obrador enfrentó este asunto cuando dijo en sus amenas conferencias de prensa matinales que: “A mí no me gusta el chorizo”.

DESDE LA TOMA DE PROTESTA LOS TRAE FINTOS

Desde la toma de posesión AMLO trae a puro trapazo a los panuchos, pues cuando desde sus curules le reclamaron lo del precio de las gasolinas con sus patéticas pancartas, se vio muy bien el recién juramentado nuevo Presidente decirles que ellos mismos habían aprobado tal alza y ahora se decían asaltados.

No, verdaderamente no tienen con que atacar a AMLO y si lo tuviesen (que lo dudo), no saben la “o” por lo redondo en este asunto de la “polaca mexicana”.

¡PALA MAYE! LOS INEFABLES, CUANTO PATÉTICOS DE FOX Y CALDERÓN

Y miren, como se los he comentado, ahora con la virulencia que le realizan críticas al ahora Presidente, pareciera que de pronto los mexicanos habíamos estado viviendo en un país con tremendo paralelismo a Suiza, en donde todo es perfecto, nada falla, a todos se les atiende y además ¡Nadie roba! Pero triste el cuadro, nada más hay que ver los fiascos realizados por los dos Presidentes panistas que ya tuvimos… y ¡Dios mío y Señor mío! Para salir corriendo. Para muestra un botón, ahí tienen la forma en cómo se conducen como ex expresidentes tanto Fox como Calderón.

Fueron de lo peor en virtud de que no solo no cumplieron con toda esa cauda de promesas que hicieron y dejaron al país sumido en una violencia tan terrible, la cual todavía se están sintiendo los “daños colaterales” de la más estúpida guerra emprendida por gobierno mexicano alguno y este fue el encabezado por el tercer michoacano en la Presidencia, el impoluto de Felipe Calderón. Con los ridículos que hiciera Fox, como ese de besar el anillo papal ¡Más bruto que un arado!

GOBERNARÁ CINCO AÑOS CON DIEZ MESES

Y en el caso de AMLO, él apenas lleva 8 meses y 10 días y desde el dos de diciembre le están echando con todo las fuerzas conservadoras que siempre han prevalecido en nuestro país. Todavía tiene por delante el actual Presidente cinco años y dos meses al frente de la Presidencia (su periodo al frente del Ejecutivo Federal concluye a las doce de la noche del 30 de septiembre del 2024, dos meses antes de acuerdo con la reforma constitucional llevada a cabo para este propósito y así hacer menos más corto el lapso entre la elección y la toma de protesta).

MUY HUMILDITAMENTE AHÍ LA LLEVA

Por lo que hay que reconocer que al actual Presidente de la república le han tirado con todo y su popularidad no ha sufrido mella, al contrario, se consolida más. En vías de mientras, ahí la lleva, tal y como el dijera en una de los debates cuando la elección Presidencial: “Muy humilditamente”. En función a los resultados mostrados en las encuestas de preferencia de los votantes ese día.

VIENE REMANDO DESDE MUY ATRÁS

Hay que admitir que AMLO viene de la trinchera política y se las sabe de todas, todas, amén de que conoce a todos y las mañas de los mismos y en su caso, por más que se han esforzado (y se esfuerzan) no le han podido encontrar nada. Como fuera en su caso y momento cuando el histriónico candidato del PAN, el impresentable de Fox, hablando de tanta “honestidad”, le sacaran su club de “Los Amigos de Fox”, quedando, para la historia, en el peor de los ridículos. Luego entonces, los señores del PAN deberían considerar que para reprender ¡Hay que ser irreprensibles!.

