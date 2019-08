Hoy le temo a la luz

ESTÁN CABRONES PARA EL BILLETE LOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Uno de mis muy amables lectores me ha enviado el anterior chiste con motivo de que he vuelto a escribir sobre la soberbia de la CFE para con los consumidores y pueblo en general de México. Pero es que además de los recibos de cobro cuando llegan a casa ¡¡¡Tener a un empleado de la CFE en la puerta de la casa todavía más terrorífico!!!, porque con “diablo” y sin “diablo”, alteración o sin ella, un acta levantada por cualquier empleado de la CFE viene a ser el equivalente a aquellos señalamientos que se hacían hasta entrado el siglo XIX en nuestro país (y en buena parte del mundo “católico”) ante la Santa Inquisición, el acusado no sabía cuál iba a ser su destino, pues todo lo que dijera en su defensa ante la Santa Inquisición (que de santa tenía esta tenebrosa dependencia, lo que de santa la palabra prostitución), pues era juez y parte y sus señalamientos sentencias inapelables, por lo regular todos los acusados, después de ser torturados terminaban quemados en la plaza pública y sus bienes confiscados a favor de la Santa Madre Iglesia.

¡NO HAY FORMA DE DEFENSA ALGUNA ANTE UN SEÑALAMIENTO DE LA CFE!

Igualmente ante la CFE, lo que escriben en sus actas los corruptos representantes de esa dependencia son ley ¡Y ni siquiera dan oportunidad a los imputados o acusados a defensa alguna! El único recurso que existe ante la CFE es atrasar la muerte a través de un acta emitida por la PROFECO, en donde se difiere la fecha del corte y ejecución, sometiéndose el caso a una “averiguación” en la que hasta el día de ahora no la ha ganado un solo acusado por la CFE, todos terminan pagando dinerales de multa, en donde incluso les va el patrimonio entero ¡En serio! Experiencia de lo más terrible es caer en manos de estos arbitrarios “ejecutores”, los cuales son auténticos señores de horca y cuchillo, ante los cuales las víctimas no tienen recurso alguno de probar lo contrario. Cuando que en la CFE es una auténtica mafia la que prevalece, sobre todo la venta de “protección” por parte de los empleados de la misma dependencia. Recuerdo en una ocasión que le expuse esta problemática a un funcionario aquí en Veracruz y me dijo: “Pues si sabes de alguno, debes de mencionarlo”. A lo que le respondí que no estaba yo loco, pues son grandes los intereses que se manejan en este rubro dentro de la CFE, por lo que los mismos funcionarios son los responsable de saber quién anda vendiendo el “alma” dentro de tan corrupta empresa. Que no le hagan al ensarapado.

AQUÍ HAY CHAMBA PARA EL PODER LEGISLAGIVO Y EL JUDICIAL

Es una verdad elevada a calidad de axioma, los usuarios y ciudadanía en general estamos inermes e indefensos ante un veredicto u opinión de la CFE. Son meta constitucionales los designios de cualquier trácala de la CFE, solo se necesita un acta y ¡Chingósese la cosa!.

