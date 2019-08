En la opinión de Buenos Días…

Un centro de budismo Zen, dedicado a la enseñanza de la meditación y que recibe un buen número de personas para aprender las técnicas ahora tan en uso en todo el mundo para la relajación y cuya construcción supervisara mi gran amigo el Dr. Alejandro Córdova, están ahora en todo un predicamento porque la CFE se niega rotundamente a actuar como debería haberlo hecho desde un principio cuando se diera el problema que les narraré (y sigue igual, pues la CFE no ha hecho nada). Este centro se encuentra en el llamado “Camino a los monjes”, en la congregación de “El Zacatal”, en el municipio de Jilotepec, a unos cinco kilómetros del pueblo de Coacoatzintla (por la carretera a Naolinco).

COMO UN CUARTO DE SIGLO QUE ESTÁ EN FUNCIÓN EL DICHO CAMINO

Pues les cuento, hace ya cuestión de unos 25 o 30 años, la CFE llevó a cabo el tendido de líneas de alta tensión y con ello la instalación de las grandes torres metálicas que deben erigirse para el dicho tendido. Cuando esto sucede, la CFE, por ley, procede a la indemnización y expropiación correspondiente de los predios en donde se construirán las torres y por donde pasaran vía aérea las líneas para la transmisión de la energía eléctrica, pero, la paraestatal permite a los antiguos dueños seguir sembrando en los terrenos expropiados, siempre y cuando no sean árboles que podrían ser ocasión de una tremenda problemática mayor en el caso de la reparación de alguna línea que por alguna causa se viniera al suelo. Para este propósito, tengo entendido la CFE llevó a cabo también la construcción de un camino de terracería aledaño, por donde se desplazaran sus vehículos en caso necesario o para darle mantenimiento a la infraestructura una vez erigida, permitiendo el uso de dicho camino de terracería a los lugareños (quienes se encargan del mantenimiento de camino, porque la CFE no da ni la hora y en la temporada de lluvias eso se pone del vil carajo). Hasta donde me quedé, desde hace 25 o 30 años, la población de campesinos de esa zona hacía uso de ese camino de terracería, incluyendo personal y visitantes al centro budista que ya debe tener como 23 años de estar prestando un excelente servicio al a comunidad. A este centro budista acuden personas en auténticas caravanas para aprender a meditar con fines de relajación y manejo del estrés.

TAL Y COMO CORRESPONDE AL MÉXICO FEUDAL, EL CUATE ESE CERRÓ EL CAMINO

Me cuentan que el dueño del predio aledaño al camino en cuestión, comenzó a impedir el paso por ahí y la comunidad lógicamente, al igual que el personal del centro de meditación, se inconformaron, el entonces propietario, tengo entendido argumentó la CFE no lo indemnizó en su momento. Pero para esto, como les cuento, el camino tiene más de un cuarto de siglo de estar funcionando como vía de comunicación para toda la comarca. Y un buen día, como todo buen mexicano en uso del derecho que le da la prepotencia, el sacrosanto propietario cerró el camino aleñado a su propiedad quedando tal cierre en calidad de tapón para la comunidad en su conjunto ¡Y hasta llave le echó! O sea ¡Viva México, sus leyes, el sistema de administración de justicia y la CFE! Y dejó con un palmo de narices a todos los habitantes de la comarca. Por este camino, hoy taponeado, los campesinos sacan sus cosechas y demás productos con más prontitud, así como leche bronca pues hay varios establos también. Este camino vino a ser un atajo para llegar a la civilización, el otro camino es mucho más largo y tortuoso. Se le dio aviso a la CFE en sus oficinas de Xalapa, directamente a la Superintendencia con sede en esa ciudad capital. El mismo centro budista procedió a solicitar la intervención de un abogado para que interviniera ante las autoridades para la reapertura del camino, pero, la justicia es como Dios, se dice que existe pero no se ve.

EN VERACRUZ, LA CFE, UNA EMPRESA DE CALIDAD FEUDAL

¡De lo anterior hace más de un año! Y en tanto, ni las autoridades, ni la CFE, que está directamente involucrada en la solución a este conflicto hacen nada por la población a la que se le ha cerrado un camino que venía usando desde hace como un cuarto de siglo. La CFE, como Johny Walker, tan campante ¿Por qué no se decide a dar una explicación a este galimatías o no indemnizaría efectivamente al dueño de las tierras, y por qué no protestó éste antes? La población en tanto, debe padecer caprichos unipersonales o la arrogancia de la CFE.

