En la opinión de… Buenos Días!

¿QUÉ CREEN AMABLES LECTORES?

¿Qué creen mis muy amables lectores que me acaban de informar con respecto al muy lamentable incendio de la selva amazónica? ¡Qué es culpa de AMLO!

UNA ORACIÓN NON GRATA

“Tujutata churuta mía guara cucutia wawata ju juy”. Acabas de leer una oración indígena que te impedirá tener sexo en todo un mes.

UNA PREGUNTA SANA

¿Por qué se llamarán analgésicos si se toman por la boca?

UN PAR DE CURAS PLATICANDO POR EL CAMINO

Le pregunta uno al otro: “Padre Damián, con todos los últimos cambios en la Santa Iglesia ¿Usted cree que llegaremos a ver a los curas casados?”. El otro presbítero responde: “Nosotros no, pero nuestros hijos si”.

LA MARIONETA PIGGY Y LA RANA RENÉ

La primera le pregunta al segundo personaje: “Mi amor ¿Cuándo este gorda y fea me vas a seguir queriendo igual?”. La Rana René le responde: “¡Cómo! ¿Todavía te vas a poner peor?”.

UN SANO DECIR

Un tipo le dice a otro: “En mi próxima vida quiero ser despertador”. El otro amigo pregunta por qué y el aludido responde: “¡Para seguir “tingando” la madre!”.

LA ESPOSA AL MARIDO

Ella, quejosa le dice al marido: “No tienes ni idea de los astillada que estoy por usar tanto la escoba”. Y el esposo, sin dejar la lectura del diario le dice impasible: “La próxima vez llama un uber”.

Un jubilado de PEMEX, que en el bar bebía en silencio su tequila, llevaba en la mano una varita de madera. Cada trago que tomaba, se quedaba viendo la varita. El cantinero intrigado, le preguntó qué era. Respondió el sujeto: “Le contaré la historia, iba yo por un bosque y oí unos gemidos, la que lloraba era una hermosísima mujer atada a un árbol, me dijo: “Soy un hada, un ogro malo me amarró aquí, si me liberas te concederé un deseo, lo que quieras”. Jamás había visto yo una mujer tan bella y deseable, pude haberle pedido fortuna, sabiduría, gloria, muchas cosas, pero sus atractivos me rindieron, así que le dije: ¿Qué tal un palito? Y aquí estoy, como pendejo con este pinche palito que me dio el hada ¡Sírvame otro tequila por favor!”.

EL CAMBIO CLIMATOLÓGICO AL LADO DE LAS MONTAÑAS DEL ÁFRICA

En un día caluroso en una región al lado de la llanura a un lado del Kilimanjaro, se ve a una jirafa metida en un lago, sobresaliéndole solo la cabeza, por lo que se le logran ver los coquetos cuernitos, y en la orilla se observa un nutrido grupo de animales viéndola gozar del agua. Entonces, la jirafa, viendo a ese heterogéneo grupo de coterráneos en la orilla, les grita a sus integrantes: “¡Canijos, vengan a nadar, no está tan hondo!”. En eso, al unísono los de la orilla le gritan: “¡Tu madre!”.

LAS PENURIAS DE LA VEJEZ

Lo más jodido de hacerse viejo, es que cuando crees que ya sabes las respuestas a todas las preguntas de la vida ¡Se te empiezan a olvidar!

UN NIÑO QUE CAMINA DE LA MANO DE SU PADRE

¡Papá! ¿En qué es lo primero que te fijas cuando volteas a ver a una mujer?”. El padre, enfático responde: “¡¡¡En que tu mamá no me esté mirando!!!”.

