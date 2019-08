En la opinión de… Buenos Días!

DUDA GRAMATICAL

Un maestro explicaba a sus alumnos que los sustantivos tienen género y se designan como masculino o femenino. La casa es femenino y lápiz es masculino. Un estudiante preguntó: “¿Cómo se debe decir, computadora o computador?”. En lugar de dar una respuesta, el maestro dividió la clase en dos grupos: Varones por un lado y mujeres por el otro y les pidió que decidieran si se debe denominar la computadora o el computador, es decir, masculino o femenino. Le pidió a cada grupo que fundamentaran su decisión en al menos cuatro argumentos.

El grupo de los hombres decidió que la computadora debe ser definitivamente del género femenino (la computadora), porque: 1.- Casi nadie entiende su lógica interna. 2.- El idioma nativo en que ellas se comunican entre sí, es incomprensible para todos los demás. 3.- Incluso los errores más pequeños se guardan en memoria de largo plazo para su posible revisión mucho tiempo después. 4.- En cuanto usted tenga una, se encontrará gastando al menos la mitad de su sueldo en accesorios para ella.

El grupo de mujeres, sin embargo, concluyó que los computadores deben ser masculinos (el computador), porque: 1.- Para hacer algo con ellos, usted tiene que encenderlos. 2.- Ellos almacenan muchos datos, pero todavía no pueden pensar por sí mismos. 3.- se supone que ayudan a resolver los problemas pero la mayor parte del tiempo… ellos son el problema. 4.- Apenas usted tenga uno, comprenderá enseguida que, si hubiera esperado un poco más, podría haber conseguido uno mejor.

CON ATENCIÓN AL TRUMPAS

Señor Trump ¿¡¡¡Podría subir el muro otros diez metros más!!!? N se vayan a brincar para acá algunos de sus orates.

EL DESPISTADO Y UNOS CUATES

Que me inscribo a clases de salsa y cuando llegué era el único que llevaba molcajete. Me sentí muy andejo…

LEMA PARA LOS DÍAS LUNES

Sigamos para adelante que la única persona que hizo dinero caminando hacia atrás fue Michael Jackson.

SIMILUTUD DEL SER HUMANO CON EL ESCARABAJO

Después de cierta edad, todos somos igual que el “vocho”: Lo que vale es el estado de conservación y no el año de fabricación. DE PAQUITA LA DEL BARRIO A LA GENTE ESBELTA

A esos que comen de todo y nunca engordan ¡Los odio los desprecio!

TODO, MENOS EL AGUA

Es triste que se marche un amigo, es triste que se vaya un amor, pero es más triste que se vaya el agua y te queden con las nachas llenas de jabon.

CUESTIÓN DE ACTITUD

Mi nutricionista me dijo que cambie el vaso de cerveza por uno de yogurt, así que acá estoy, un poco más tardado tomando en estos minúsculos recipientes de plástico, pero, sin duda alguna ¡Todo es cuestión de fuerza de voluntad!

