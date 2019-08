En la opinión de… Buenos Días!

AL PARECER, CHABELO FINALMENTE CHUPÓ FAROS

Nota en un diario de la Ciudad de México: “FALLECE CICLISTA AL SER ATROPELLADO EN PERIFÉRICO: Un joven de aproximadamente 325 años fue embestido por un automovilista frente al parque Ecológico de Xochimilco”.

CUESTIÓN DE ACTITUD

Le pregunta una nieta a su abuela: “Abuelita, en tus tiempos las mujeres tenían muchos hijos, ¿era falta de información, de cultura o qué?”. Y la venerable anciana le responde con voz feble y un rostro radiante al recordar viejos tiempos: “¡En mi caso es que me encantaba darle vuelo a la hilacha!”.

LEÍDO EN UN CURRICULUM

Pregunta: Mencione su último crecimiento personal. Respuesta: “¡LA PANZA!”.

UNA ESTRATEGIA INTELIGENTE

A los 19 años de edad entró a la prisión acusado de infiltrarse en las inteligencia de los EUA y robó muchos de los secretos del país; habiendo recibido el apodo de “El Zorro”. Su padre, un anciano que vive solo en su granja, quiere plantar papas dentro de su propiedad, pero, no puede con el trabajo, tanto por ser mucho para una persona sola, como para una de su ya avanzada edad. Y el anciano le escribe un tanto nostálgico a su hijo preso: “Mi querido hijo, deseaba que estuvieras conmigo para ayudarme a arar el terreno para plantar papas, pues no tengo a nadie quien me ayude”. Después de un lapso, el padre recibe una carta de su hijo en donde le dice: “Querido padre, por favor no escarbes en el terreno porque ahí escondí dejé enterré algo que es muy imperante para mí y cuando salga de las prisión te diré de lo que se trata”. A escasos minutos de haber enviado la misiva el hijo por el sistema de correo de la penitenciaría, llegó a la propiedad del padre todo un ejército de la inteligencia americana, así como un buen destacamento del ejército con todo el equipo necesario para remover tierra, lo cual llevaron a cabo en todo el terreno metro por metro ¡Removiéndolo todo!, pero sin éxito alguno por lo que abandonaron la propiedad. A los pocos días el padre recibe una carta de su hijo donde le transmite: “Querido padre, espero que la tierra haya sido bien arada, ahora ya puedes llevar a cabo tu siembra. Y si llegaras a necesitar algo más, pídemelo…”.

CUESTIÓN DE LOS EFECTOS

La gente dice que tomar leche te hace más fuerte. Bebe 5 vasos de leche y trata de mover una pared ¿No puedes? Bueno, pues ahora bebe 5 copas de vino y ¡Milagro, la pared se mueve solita!

ANTE TODO LA SANGRE AZUL

Hasta en los fantasmas hay niveles, ¿Cuándo han escuchado de una casa del Infiernavit embrujada?

PARA LA REFLEXIÓN DOMINICAL

La esperanza y los kilos extras es lo último que se PIERDE

