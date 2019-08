En la opinión de… Buenos Días!

RECIBIDO VÍA WHATSAPP

Si les llega un video que se llama “Paquita la del Barrio se desnuda”, no lo habrán: si se desnuda.

INCAPACITADO POR ACCIDENTE

Un trabajador de la construcción le pregunta a su jefe: “¿Por qué Miguel no vino a trabajar hoy?”. El jefe le responde: “Se encuentra hospitalizado”. El empleado repregunta: “Pero si ayer lo vi bailando con una tremenda morenaza”. El jefe replica: “Su esposa también lo vio”.

MARAVILLOSA EL IDIOMA ESPAÑOL

SOBORNO: Palabra que se define así sola leyéndola al revés.

PARA LA PURA REFLEXIÓN

Me impresionó lo que dice el nuevo Presidente de Ucrania. Este tipo de líder es una esperanza para el mundo. Dice: “No cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ídolo ni ícono tampoco. Cuelguen las fotos de sus hijos, y mírenlas antes de tomar una decisión”.

JUGADA DE AJEDREZ

Se ve una foto de la Reina Isabel II de Inglaterra parada en el piso de una iglesia que parece al piso de un tablero de ajedrez, con cuadros negros y blancos. La reina está parada en un cuadro negro y en la línea atrás en el “tablero” que es el piso, se ve al obispo de la iglesia anglicana también parado en otra baldosa de color negro y se lee en el pie de foto: “Momento de tensión: si el obispo da un paso, la reina puede comerlo”. Cabe recordar que a la pieza de ajedrez que en español se le llama “alfil”, en inglés se le denomina “obispo” (bishop).

ESO SÍ, “SEMOS” ALTAMENTE CRYENTES

Los mexicanos cada vez que tomamos una decisión decimos: “Pues “tizne su madre”, que se lo que Diosito quiera” ¡Porque somos groseros, pero eso sí, muy creyentes!

REFLEXIONES DE MAFALDA

“La gente piensa que el gimnasio es como una iglesia… que por ir una hora los domingos van a borrar todo lo que hicieron durante toda una semana”.

REFLEXIONES DE UN GALLEGO DIPSÓMANO EN MÉXICO

“Ayer me gritaron en la calle: “¡Teporochooo!”, y rápido que les contesto “¡Veinticuatro!”. Pensaron que no sabía de matemáticas”.

REFLEXIÓN PROFUNDA

Sabes que ya no eres joven, cuando en vez de fumar marihuana ¡Te la untas!

FRAGMENTO DEL CÓDIGO CIVIL FEMENINO

Art. 1.- El hombre que mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Art. 2.- Si él no la quiere, usted tiene de sobra quien si la quiera. Artículo 3.- Solteras sí, solas ¡Jamás! Art. 4.- ¿Príncipe azul? ¡En ningún momento!… ¡¡¡Es mejor el lobo feroz que te ve mejor, te oye mejor y te coma mejor!!! Art. 5.- Mujeres, mientras llega el indicado, deben disfrutar al equivocado.

QUIEN BEBE VINO VIVE MENOS…

Menos triste, menos deprimido, menos tenso, menos estresado, menos preocupado, menos enfermo del corazón.

