El colmo, la CFE le “encontró” un diablo al Sagrado Corazón de Jésus

“De que la perra es brava, a todos muerde”, resulta que un día me llamó mi gran cuate, guía espiritual y confesor, el Padre Arturo López Islas (QEPD), se oía preocupado y disgustado, pues resulta le habían levantado un acta los de la CFE porque habían encontrado un “diablo” en su parroquia del “Sagrado Corazón de Jesús”, pero, haciendo gala de buen humor ambos, de muy buena gana reímos cuando le dije al señor cura que había hecho historia porque le habían encontrado un diablo en la iglesia y que un iconoclasta como yo iba a realizar el exorcismo. Creo en aquel entonces el superintendente era muy católico porque temió la excomunión y si mal no recuerdo se canceló el acta del famoso diabólico.

UN BOTÓN DE MUESTRA

El otro día, a unas amigas que tienen la oficina de su negocio en un edificio en el Centro Histórico de Veracruz y como es un inmueble de la década de los cincuentas del siglo pasado, los medidores se encuentran en el interior, pero, recibieron todos los inquilinos la orden de la CFE de sacar los medidores a la calle y ellas fueron las únicas en acatar la “invitación”, y cumplieron el exhorto. Peeeroooo, el vecino de la planta baja que por el tipo de negocio que tenía tuvo que instalar un transformador, tuvo que salir huyendo de Veracruz por motivos de amenazas (no de la CFE, sino de otra entidad delincuencial), habiendo dejado todo literalmente tirado. Al tiempo, llegaron los de la CFE a ver por qué no pagaban los adeudos del “huido” y como no encontraron a nadie y el medidor de mis amigas era el único que vieron en la calle (jamás se tomaron la molestia de ver los medidores de adentro) y ¡A dicho medidor le cargaron todo!, además, como encontraron broncas en el transformador, les endosaron todo a mis amigas y las amenazaron con cortarles la luz si no pagaban, adeudo y multas; ellas preguntaron que se debía hacer y fueron a dar a unas oficinas de la CFE en 20 de noviembre, en donde las atendió una funcionaria “finísima”, la cual les dijo no tenía de otra salvo pagar o no les cortaban la luz, ellas alegaron que nada tenían que ver con el problema, mostrando sus recibos pagados al día, pero, la “finísima” funcionaria de Calidad Mundial, les dijo que ella debía revisar todo y no tenía tiempo en ese momento y que eso le llevaba días verlo, así que regresaran hasta la próxima semana, ellas suplicaron, pero ¡Nel!, la Clase Mundial se impuso o sea, las manaron por un tubo. Preguntaron con quien más podían tratar el tema y la “finísima” les dijo que ella y solo ella daba solución a la problemática (señora de horca y cuchillo).

O sea, La Ley de Herodes personificada: “O te chingas o te jodes”. Angustiadas me llamaron (creo tengo la culpa de tales encomiendas por estar siempre exhibiendo a las lacras de la CFE en este espacio) y pedí una entrevista con el Súper Intendente, quien nos canalizó con un funcionario que ¡Milagro, milagro!, fue atento y eficaz, se evitó el corte de la luz y mantuvieron a la oficina de mis amigas bajo supervisión como por tres meses para ver consumos y ¡Finalmente encontraron todo el embrollo y se solucionó el problema! Pero ¿Cuántos veracruzanos tienen la oportunidad de acceder a alguien con una tribuna como a la que mis patrones me hacen el favor de acceder? ¡Pocos! La enorme mayoría de usuarios deben de apechugar todos los desmanes, desmadres y abusos de los empleados de la CFE y gastar hasta lo que no tienen, porque así le vino en gana conducirse a los de “Clase Mundial”. Que invariablemente tal es y como se comportan.

SI ES POR EL LADO DE LA CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA, SÍ, LA CFE ES DE CALIDAD MUNDIAL

Eso no es una “Empresa de Clase Mundial” como se jacta la CFE de anunciarse ser, en primera y todas instancias por la gran corrupción e incompetencia ahí prevaleciente, además de que los consumidores cautivos estamos hasta la madre de toda la incompetencia y grosería de esta empresa.

Mañana les cuento una de Xalapa, para que vean que la CFE es igual en todo el Estado y el país.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]