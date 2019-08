Trascendental decisión de elegir delegados del IMSS por oposición

La cereza del pastel de la Cuarta Transformación, previa al Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la puso Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS al proponer la remoción de sus 35 delegados, eliminando los compromisos políticos y privilegiando el profesionalismo en el mérito como el principal aval en la recomendación.Las bases de la convocatoria señalarían que solo participarán médicos y enfermeras de profesión, activos o jubilados; con reconocida trayectoria en el instituto; siendo la mitad mujeres (Equidad de género), y que competirán solo por un lugar de adscripción.

El procedimiento, que tomará de dos a tres meses, se anunció con estas palabras: “En el nombramiento de delegados, muchas veces hay que reconocer que se sacrificaban a personas, a elementos con conocimientos, con experiencia, con una probada honestidad y lealtad de la institución y sobre todo, con la capacidad de encabezar los esfuerzos para mejorar la calidad en la atención a los derechohabientes y muchas veces se imponía una lógica política, el compadrazgo y demás (…) Este es el evento donde yo me corto el dedo”, fueron las históricas palabras de Robledo, pues seguramente será imitado por otros altos funcionarios.Y ya que de hacer justicia se trata, las universidades públicas deberían exigir (no pedir) espacios para sus egresados, en los próximos reemplazos de personal por jubilación y en los cambios de gobierno de sus tres niveles, haciendo que los candidatos a un puesto de elección popular se comprometan a otorgarlos. La partida presupuestal nacional más alta está destinada a la educación y resulta un despilfarro monumental que el Estado prepare a jóvenes que no encontrarán empleo. De paso, resultaría una motivación extraordinaria para obtener mejores calificaciones.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.