AARRAAACAN

Desde Ixhuatlán de Madero, hoy el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acompañado del Secretario de Educación Zenyazen Roberto Escobar García, inaugura el ciclo escolar 2019-2020, que marca el regreso de 2,285,706 alumnos de todos los niveles educativos en Veracruz, aunque miles, tanto de bachillerato como universitarios, ya están en clases.

HISTORIAS CUENQUEÑAS

En Tierra Blanca, fuente inagotable de dichos populares, hay uno muy común: “Todos los días se levanta un fulano a fregar a cien y cien a no dejarse”. Toda proporción guardada, eso ocurre diariamente en el régimen morenista que se vive en Veracruz, pero al revés. Un centenar de advenedizos priistas, panistas, perredistas, verdes, petistas, pesistas, que durante las elecciones locales de hace un año se pusieron chaquetas de Morena para seguir en el presupuesto estatal, rodean al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hombre bueno, que sin la malicia de la experiencia política corrupta, intenta hacer las cosas bien. Y ahí la lleva.

OTRA DEL PAPALOAPAN

En la carretera costera del Golfo, la 180, yendo en dirección sur, pasando El Arbolillo, poblado lleno de restaurantes, hay un cementerio ubicado en medio de un potrero, es muy visto porque nada lo tapa, ni árbol, duna, construcción u otro montículo. Ocupa un espacio de hectárea y media, donado hace varias décadas por el altruista ingeniero Andrés Abelino Trinidad Rosas, atendiendo la petición de los vecinos que tenían problemas para trasladar sus muertos hasta Alvarado, la cabecera municipal.

Obviamente las tumbas eran gratuitas, pero al paso del tiempo, ante la necesidad de más cavidades, el ayuntamiento optó por fraccionar lotes que ahora venden. Por cierto, el biólogo Trinidad Rosas también regaló el predio donde fue construido el CETMAR.

SOLUCIÓN

La valiosa intervención del Procurador Estatal del Medio Ambiente, ex perredista Sergio Rodríguez Cortés, coordinando acciones positivas con su segundo en el mando, Ernesto Cuevas Hernández, el famoso “Gallo Bolo”, ex alcalde de Juchique de Ferrer, ex diputado local, permitió que el joven alcalde panista del Puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aceptara el cierre del mal llamado Relleno Sanitario en cielo abierto del margen derecho del Río Grande, al norte del centro citadino, para trasladar las doscientas toneladas diarias de basura al predio habilitado temporalmente en El Guayabo, municipio de Tlalixcoyan, que funciona bien.

CALIENTE

Aun cuando falta poco menos de dos años para los cambios de Ayuntamientos, en Tuxpan de Rodríguez Cano, el Puerto de los Bellos Atardeceres, en la puerta de La Huasteca, se va calentando el ambiente preelectoral, lamentablemente con prospectos nada recomendables. Van: Al atardecer del sábado anterior, en el saloncito Acuario del Hotel Plaza Palmas, rindió su primer informe de trabajo (¿?) el diputado federal Marco Antonio Medina Pérez, que al decir de los tuxpeños nada ha hecho, pero quiere la alcaldía, en abierta disputa contra los Pozos; la facción panista de Los Manchados, tratarán de que sea candidata Monserrat Ortega Ruiz, esposa del desconocido exdirigente estatal panista pozarricense José de Jesús Mancha Alarcón, aunque el dueño de esa fracción, desmembrada del Partido Acción Nacional, ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, también le da cuerda al tristemente célebre ex secretario de gobierno del bienio yunista precisamente, Rogelio Franco Castán, ex presidente del PRD Estatal, -de sangre tricolor en los dos sexenios priistas del siglo-, que hace 15 días llegó para hacer labor. Y bueno, por si fuera poco, “El Cisne” del PRI, ya lanza sus primeros graznidos anunciando que regresará, nunca lo que se llevó sino por lo que le faltó, en efecto Alberto Silva Ramos ex presidente del CDE, ex diputado, excolaborador de Javier Duarte de Ochoa, avisa que volverá para poner orden. ¡Ah, bueno!

SE HUNDEN

Entre los seguidores del neo panismo de Yunes Linares, algunos se rasgan las vestiduras, criticando que importantes empresarios veracruzanos, que el año pasado eran aliados suyos e incluso invirtieron muchos recursos en la campaña para gobernador de Miguel Ángel Yunes Márquez, buscando hacer perder al que hoy gobierna Veracruz, ahora estén aliándose con la actual administración morenista, lo que se vio en la presentación, el viernes, del libro de Eric Cisneros Burgos en el Senado de la Republica. El mensaje es claro, si los hombres del dinero se están uniendo con Cuitláhuac, es porque saben que con los panistas ya ningún futuro vislumbran, además, entendiendo que negocios son negocios, nada de filiales partidistas. Más bien, la lectura de ese evento cultural dice mucho, porque se trata de una derrota anunciada que podría iniciar el próximo ocho de septiembre cuando Pepe Mancha Alarcón pierda la elección interna. Pero bueno, para qué adivinar lo que sucederá.

LOS CONTRAS

Comentarios diversos surgieron el sábado tras celebrarse en la Ciudad de México, la primera asamblea nacional de la organización Futuro 21, impulsada por el PRD, congregando políticos disidentes de los diferentes partidos políticos, con la finalidad de atajar la fuerza de MORENA. Como era de suponerse, iniciaron criticando al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Llamó la atención el fuerte pronunciamiento del ex rector de la UNAM, ex priista José Narro Robles, al advertir: “preocupa que México no va bien, el camino que seguimos no es el conveniente, las cosas incluso pueden ir peor”. “¡No, así no presidente! Permitir que se transgreda la realidad, renunciar a la verdad y tolerar que se gobierne desde la falacia y el rencor, deterioran la convivencia colectiva”. Muchos priistas dudan que Narro se una al movimiento perredista, toda vez que siempre ha sido un hombre congruente.

Fueron muchos puntos los que cuestionaron, presentaron el Manifiesto por la República, documento con 12 resolutivos, pronunciándose en contra de un presidencialismo autoritario, la amenaza al Estado laico, la creación de clientelas electorales partiendo de la entrega de programas sociales.

