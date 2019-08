Subsecretario de Gobernación aclara que no se ha reunido con delincuentes

Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, aseguró que acata las órdenes del presidente y dejó en claro que no se ha reunido con delincuentes

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación (Segob), señaló que acatará la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reunirse con grupos de autodefensas y que se apegará a la Constitución.

En entrevista, Peralta Saucedo apuntó que no se ha reunido con personas armadas durante sus encuentros en Michoacán y Tamaulipas, sino con gente que no ha sido atendida por anteriores administraciones federales.

“Tengo que cumplir con las instrucciones del presidente, si nos dice que lo tenemos que suspender, lo haremos como él lo indica”, señaló.

“Yo siempre seguiré las instrucciones del señor presidente, es un ejemplo para mí, ha sido un luchador social. Acato la instrucción, sin embargo, nosotros como parte de la función de Gobernación, debemos garantizar la gobernabilidad en el país. Seguiremos atendiendo a todas las causas sociales”, reiteró.

En cuanto a las reuniones que ha sostenido con distintos grupos, Peralta aclaró que no se ha reunido con delincuentes, sino con luchadores sociales, ignorados por administraciones pasadas.

“Las reuniones que hemos tenido han sido con gente que tienen años que no fueron atendidos por los tres gobiernos, que desafortunadamente se han ido estigmatizando todas estas comunidades como si fueran delincuentes. Yo no he visto ni una sola persona armada en estas reuniones, mucho menos hemos tenido encuentros con delincuentes e integrantes del crimen organizado. Lo menos que debemos hacer es atender a la gente que se ha sentido agraviada por la ausencia del Estado,”, externó.

“Quienes viven en La Huacana, Michoacán, y en Hidalgo, Tamaulipas, son personas que se han referido a ellos como delincuentes y eso tiene que parar. Hoy el Gobierno de México está siendo muy sensible a las peticiones que nos han hecho”, reveló.

Apuntó que durante sus reuniones en La Huacana no vio a personas armadas, y explicó que lo que se tiene que hacer es restaurar el tejido social con las comunidades estigmatizadas y olvidadas del desarrollo económico.

“Si alguien vio gente armada, yo no lo vi”, declaró.

“El tejido social ha estado roto y hay que volverlo a tejer entre toda la sociedad, no solo es un tema de gobierno sino un tema de nación. Hay muchísimas comunidades olvidadas del desarrollo económico. Esta primera piedra es para empezar a desestigmatizar a estas regiones”, argumentó.

