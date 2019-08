Se busca que región sur de México tenga una reactivación económica: SRE

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, estuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para participar en la Cumbre de Rectores de México- Centroamérica que organizó la Universidad Autónoma de Chiapas.

En el encuentro, el canciller dijo que se busca que la región del sur de México junto con Centroamérica tenga una reactivación económica y por ello es importante que la comunidad internacional respalde esta propuesta, principalmente los Estados Unidos.

“México va a seguir, y no vamos a quitar el dedo del renglón, hasta que la comunidad internacional y en primer lugar Estados Unidos, participe y se haga cargo en sus responsabilidades respecto a Centroamérica. No se ha puesto el respaldo, el apoyo, el interés de la comunidad internacional en desarrollar alternativas que permitan superar la pobreza, la marginación y el estancamiento, no se ha puesto ahí y en particular algunos países de Centroamérica han tenido poco respaldo de la comunidad internacional”, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Dijo que México ha dado el primer paso con el apoyo de 100 mil millones de dólares mediante los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como parte del Plan de Desarrollo Integral que pretende elevar un nuevo nivel de vida en los países centroamericanos para disipar la migración, un fenómeno que cada vez se agudiza más.

Aseguró que Estados Unidos tiene que aceptar este plan de desarrollo, así como México aceptar la política migratoria de ese país.

“Así como para ellos es una prioridad y preocupación la migración, para nosotros es una preocupación y prioridad que haya desarrollo y si vamos a hablar de un diálogo, el diálogo es de dos y si no les interesa el diálogo entonces ¿para qué nos convocan?, estaría más fácil no, pero si hay un diálogo se va tener que tomar en cuenta lo que nosotros decimos también”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien le refrendó su compromiso de sumarse al nuevo rostro de la política migratoria desde la frontera sur como una nueva alternativa a la migración centroamericana.

