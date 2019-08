Rosario Robles rentaba un departamento de Gerardo Ruiz en Polanco

Publicado originalmente en: Animal Político

Rosario Robles está en prisión como una medida preventiva ante “riesgo de fuga” porque el juez Felipe de Jesús Delgadillo consideró que no había certeza sobre su residencia. Aunque ella argumentó que vivía en la misma casa de Coyoacán desde hacía 24 años, lo cierto es que llevaba al menos tres años sin vivir ahí, e incluso tramitó una licencia de conducir y registró como domicilio un departamento en la colonia Polanco. Esa contradicción significó una “falsedad”, dijo el juez en audiencia el pasado 13 de agosto, y fue determinante para enviarla al penal de Santa Martha.

El dueño del departamento que registró en ese trámite es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Lo compró en 9 millones de pesos en octubre de 2014 —casi dos años después de su nombramiento en el gabinete—, de acuerdo con el acta del registro público obtenido por Animal Político.

Según Ruiz Esparza, Rosario Robles vivía en ese departamento desde septiembre de 2017, cuando el sismo ocurrido en la Ciudad de México la obligó a mudarse de uno en el que vivía en Reforma, lo que también contradice lo dicho por la exfuncionaria, quien había declarado que vivía en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán. “Hay manera de comprobarlo, todos me conocen, ahí nació mi hija”, dijo en la audiencia ante el juez Delgadillo Padierna.

Fue una “casualidad” que Robles llegara a vivir ahí, según Ruiz Esparza. “Ella buscaba dónde vivir y yo rentaba el departamento”, narró.

“Allá donde ella vivía, en Reforma, se salió cuando vino el temblor porque el edificio alto se movía mucho. Empezó a buscar y contactó a la agencia corredora que me estaba manejando el departamento. Le interesó, le gustó el departamento. Ella no sabía que era mío, yo no sabía que ella estaba buscando. En ese momento me dio gusto que una compañera de gabinete quisiera rentarlo”, dijo el exsecretario en entrevista.

Ruiz Esparza dijo que la renta mensual que pagaba Robles ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la exsecretaria, prefirió no mostrar el contrato. Ella llegó al inmueble desde 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó.

Julio Hernández López, abogado defensor de Rosario Robles, dijo desconocer esta información. “No he investigado ese departamento, sí lo vimos para las medidas cautelares, me dijeron que sí lo había ocupado algún tiempo cuando estuvo en la Secretaría, pero no tengo mayor dato del departamento”.

En la audiencia del 13 de agosto, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que Rosario Robles debería cumplir una prisión preventiva en Santa Martha Acatitla y continuar con el proceso de investigación, la discusión sobre su domicilio fue central.

De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de la Fiscalía General de la República, Robles tramitó una licencia de conducir con un domicilio distinto al que estaba registrado para recibir notificaciones, en la colonia Los Reyes, en la Alcaldía Coyoacán.

Animal Político confirmó que el domicilio registrado para la licencia era el departamento ubicado en Tennyson número 223, segundo piso, en la Colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, una zona donde el metro cuadrado se cotiza en 88 mil 600 pesos, según páginas de bienes raíces.

Sin embargo, en la audiencia, Rosario Robles trató de convencer al juez de que su residencia estaba en Coyoacán. “Vivo en la misma casa desde hace 24 años, soy oriunda de los Reyes Coyoacán, donde nació mi hija. Todos me conocen”, dijo al pedir la palabra. Mientras que su defensa presentó recibos de servicios para acreditarlo.

Este martes, el abogado defensor de Rosario Robles, confirmó en entrevista radiofónica en MVS que efectivamente la exfuncionaria habitó en esos últimos dos domicilios, sobre todo porque el de Reforma le quedaba cerca de la Sedesol, aunque siempre tuvo como domicilio oficial la casa en Los Reyes.

Este artículo puede leerse en su totalidad en: Animal Político

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.