¿Quiénes eran los mexicanos que murieron en el tiroteo de El Paso?

De las 22 personas asesinadas en el tiroteo ocurrido en un establecimiento de Walmart en El Paso, Texas (EE.UU.), el pasado sábado 3 de agosto, al menos 8 eran mexicanas. Este hecho cobra especial relevancia, en vista de que el móvil de la masacre habría sido un crimen de odio.

Un manifiesto racista atribuido al presunto responsable de la hecho, Patrick Crusius, fue encontrado en el lugar del tiroteo, informó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, durante una conferencia de prensa el sábado pasado. De acuerdo con el documento, uno de los objetivos del atacante era “matar tantos mexicanos” como pudiera.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue el encargado de divulgar la lista de sus connacionales que resultaron víctimas mortales del tiroteo. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó que su país emprenderá acciones legales contra el presunto responsable de la tragedia y la empresa encargada de vender el arma con la que se ejecutó. Pero, ¿quiénes eran esas personas?

Sara Regalado y Adolfo Cerros

Sara Esther Regalado Monreal, de 66 años de edad, y Adolfo Cerros Hernández, de 68, eran un matrimonio con residencia en Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, México.

“Estamos devastadas, han sido horas muy difíciles, ahorita estamos unidas y viviendo nuestro duelo. Les agradecemos infinitamente sus oraciones, su apoyo, preocupación, llamadas y mensajes, han sido una gran compañía durante este viacrucis”, escribió Sandra Ivonne Cerros, una de las hijas de la pareja, en su cuenta de Facebook.

Al igual que su hija, otros familiares de la pareja expresaron su tristeza en redes, tras describir a Sara como una amorosa madre y abuela, y a Adolfo, oriundo del estado de Aguascalientes, como un señor cariñoso y amante del futbol.

Mis tíos estaban en Walmart del Paso Texas y no sabemos nada de ellos por favor si alguien sabe algo se los voy agradecer mucho 🥺🥺🥺🥺 Posted by Perla Regalado on Saturday, August 3, 2019

Elsa Mendoza de la Mora

De 57 años, la maestra de primaria Elsa Mendoza era oriunda de Yepómera, Chihuahua, pero vivía en Ciudad Juárez junto con su esposo y dos hijos adolescentes.

Al momento del tiroteo, “ella iba con su esposo y su hijo, pero se quedaron en el carro esperándola”, informó una de las hermanas de la víctima a El Diario de Ciudad Juárez.

Fue directora de la escuela primaria Jaime Torres Bodet y estaba casada con Antonio de la Mora Covarrubias, director general de Servicios Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

A través de redes sociodigitales, sus familiares publicaron una imagen de Elsa acompañada de un texto en el que la describen como “querida hermana, esposa y madre”, recordada “por su alegría de vivir”. Un mensaje que fue difundido por conocidos de la profesora.

Cómo puede ser posible 😰 Una excelente persona muy atenta profesional amorosa con su alumnos 🥺 me parte el corazón 💔… Posted by Marielos Soto Terramar on Sunday, August 4, 2019

Gloria Irma Márquez

Fue identificada como originaria de Ciudad Juárez. Hasta el momento, su edad no ha sido difundida, así como otros detalles sobre su vida personal.

A través de redes, sus familiares le dedicaron algunos mensajes de despedida. Su hija, Karla Romero, indicó que su madre “estaba en el banco”.

Una de sus sobrinas, describió a Gloria como “una persona alegre, con una sonrisa de par en par”.

María Eugenia Legarreta Rothe

Nacida en la ciudad de Chihuahua, María Eugenia había llegado a El Paso para recoger a su hija en el aeropuerto, quien acababa de regresar de un campamento de verano. Antes de encontrarse con ella, decidió pasar a la tienda donde se perpetró la masacre.

“Son días de terrible espera, aún mis hermanos que están allá no pueden ver a mi hermana, no sabemos cuándo llegará a Chihuahua”, escribió la artista plástica Martha Legarreta, hermana de la fallecida. “Es algo que no puedo asimilar“, añadió.

Perteneciente a la familia Salas Porras Legarreta, reconocida por sus empresas en el ramo restaurantero y ganadero, ‘La Güera’ fue despedida por familiares y amigos a través de mensajes en redes sociodigitales.

María Eugenia Legarreta Rothe killed El Paso Posted by Janice W Lowery on Monday, August 5, 2019

Iván Filiberto Manzano

Originario de Ciudad Juárez, estaba por cumplir 41 años, tres días antes de ser asesinado. Dejó una esposa y dos hijos, de 5 y 9 años de edad.

La mañana del tiroteo, Manzano iba a recoger un paquete con un pedido para su negocio, según declaraciones de su hermanastro, recogidas por El Paso Times. Había cruzado de México a EE.UU. para recibir el envío, acompañado de su tía, quien realizaba algunas compras mientras su sobrino estaba en el supermercado donde ocurrió el tiroteo.

Fue descrito por sus conocidos como “un gran amigo” y un hombre de fe.

Estoy que no creo la noticia!! mi estimado Ivan Manzano fue una de las victimas que cobardemente arrebataron su vida en… Posted by Enoc Iglesias on Sunday, August 4, 2019

Jorge Calvillo García

De 61 años de edad, era originario de la urbe mexicana de Torreón, en el estado norteño de Coahuila, pero vivía en Ciudad Juáerez. Se desconocen más detalles.

Juan de Dios Velázquez Chairez

El octavo y último mexicano en fallecer tras el tiroteo fue Juan de Dios Velázquez, originario del estado de Zacatecas, según dio a conocer la cancillería de México este lunes 5 de agosto.

Por el momento no se tienen más datos sobre su persona.

Otras víctimas

Además de los mexicanos confirmados, en la lista de fallecidos figuran 14 personas más, varias de ellas, de ascendencia latinoamericana.

Hasta el momento, no todas las víctimas han sido identificadas por la policía de El Paso. Sin embargo, se sabe el nombre de algunas personas, entre las que se encuentran: Jordan Anchondo, Andre Anchondo, Arturo Benavides y Javier Rodriguez.

Entre el listado de lesionados también se encuentra una familia mexicana conformada por Mario de Alba Montes, de 45 años, quien recibió un disparo en la espalda; Olivia Mariscal Rodríguez, de 45 años, herida en el pecho y la mano; y Erika de Alba Mariscal, de 10 años, hospitalizada con lesiones en la pierna.

