Niega AMLO que se retire el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas

El actual gobierno federal no ha retirado el apoyo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y “como nunca” se está impulsando a la ciencia y la tecnología, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son nuestros adversarios que se la pasan inventando cosas (…), habrá fondos suficientes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos”, dijo el mandatario en su conferencia matutina de este lunes.

“Al contrario -agregó-, hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevó a cabo en China para jóvenes talentos. Le pedí ayuda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, expresó.

“Se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, la tecnología y la educación, lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas”, dijo el presidente.

Añadió que era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones; “ahora ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas y se apoya de manera directa”.

Con información de Agencias

