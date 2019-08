Marina no dará espalda a nuevas generaciones: Semar

José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, dijo que contribuirán al proyecto de nación por lo que no dará la espalda a las nuevas generaciones

La Secretaría de Marina – Armada de México contribuirá al proyecto de nación, por lo que no dará la espalda a las nuevas generaciones, señaló el titular de dicha dependencia, José Rafael Ojeda Durán, al encabezar la Ceremonia de Graduación de Cadetes de la Generación 2019 de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM).

En ese sentido, y frente a Beatriz Gutiérrez Müller, quien asistió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante se comprometió a velar por los intereses de la juventud para que la falta de oferta educativa y empleo deje de ser una constante en la sociedad.

“En absoluta correspondencia no vamos a darles la espalda, no los vamos a dejar solos, no los vamos a abandonar”, sostuvo en el Patio de Honor de la HENM en Antón Lizardo, Veracruz.

Ojeda Durán abundó que los 136 cadetes graduados, 119 hombres y 17 mujeres, son la primera generación que se incorpora a un México diferente y de cambios que trabaja un nuevo paradigma en materia de seguridad con respeto a los derechos humanos.

“Usted (Beatriz Gutiérrez) y nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pueden confiar absolutamente en este grupo de guardiamarinas que hoy se gradúan, puede confiar en estos mexicanos que así demuestran su vocación de servicio, nuestro pueblo puede confiar en esta juventud que apuesta por un México diferente y nuevo”, expresó.

Por su parte, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller recalcó que la escuela es el lugar excepcional para aprender, por lo que cada vez deberá haber más estudiantes en estos espacios. Asimismo, felicitó a los cadetes graduados a quienes reconoció su esfuerzo traducido en “nuevos remos para echarse al mar”.

“Estudiar nos abrirá siempre nuevos horizontes, nos hará mejores seres humanos, nos hará mejores ciudadanos, nos hará más críticos”, expresó la esposa del presidente López Obradorpara después dejar las películas ‘La misión’ y ‘El juego perfecto’ como regalo a los jóvenes.

El Secretario de Marina y la esposa del presidente realizaron la entrega de premios de Excelencia a los guardiamarinas que se destacaron por tener los mejores promedios, además de la entrega de las armas y sables de mando que acreditan a los graduados como oficiales de la Armada de México.

Durante la ceremonia, a la que acudieron los familiares de los jóvenes, se pasó lista de honor a los héroes de la Escuela Naval Militar y del Colegio Militar, así como el toque de silencio y la salva de fusilería.

Al acto acudieron también el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; y los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fungió como padrino de honor de los graduados.

