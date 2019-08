Lorena Piñón pide unidad para el PRI tras salida de Ivonne Ortega

La excandidata a la presidencia interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) critica, a través de una carta abierta dirigida a toda la militancia del partido, a Ivonne Ortega por renunciar al partido.

La veracruzana acusa a Ortega de haber mantenido una estrategia distorsionadora para “adueñarse del discurso feminista” mientras contendían por la presidencia del partido.

“Hoy me he enterado de la renuncia de Ivonne Ortega Pacheco al Partido Revolucionario Institucional, lo cual no me causa extrañeza porque lo anticipé en los dos debates: ella preparaba su salida, argumentando acusaciones sin fundamento y haciéndose la víctima”, declara Piñón.

Hace un llamado a los militantes que apoyaron a Ivonne Ortega a permanecer en el PRI y pide a toda la militancia que opten por el camino de la unidad.

“Fuimos miles al votar, pero debemos ser uno solo para operar”.

