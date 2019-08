Lamentable que cúpula del PRI quiera ocultar nuestra candidatura: Lorena Piñón

A los candidatos de la cúpula les conviene que no estemos expuestos en cadena nacional, saben que somos los rostros que representan el priismo de base

Carlos Aceves está igual que Ivonne Ortega, se van fuera del país cuando el partido más los necesita

A partir de que solicitaron su registro como candidatos a la Presidencia y Secretaría General del PRI, tanto Lorena Piñón Rivera como Daniel Santos Flores han tenido que ejercer una defensa jurídica férrea, primero para combatir la injusta expulsión del proceso interno del partido y después en varios momentos, para tratar de compensar lo inequitativo que ha resultado para ellos el proceso interno.

En entrevista, la candidata primero expresó su reconocimiento por el Presidente estatal del PRI Jorge Lazo Pech por su desempeño y agradeció su respaldo para utilizar las instalaciones del Comité del PRI en Campeche. Posteriormente aseveró, “soy una mujer de leyes y creo en la justicia, así me he conducido toda mi vida. En este proceso interno hemos planteado exigencias pero con los estatutos y las leyes en la mano, nada por capricho autoritario. Debido a que estuvieron suspendidos nuestros derechos como fórmula, perdimos 12 días y con ello la posibilidad de asistir a más entidades y a los encuentros que estaban previstos con las estructuras nacionales de sectores y organizaciones del PRI. Pero ejercimos nuestro derecho de petición y apelamos al principio de equidad y ya está por concretarse nuestro encuentro con las organizaciones, se va a reponer nuestro diálogo con la Red de Jóvenes y la Organización de Mujeres. Reconozco la sensibilidad de Hilda Flores e Hiram Hernández por permitirnos deliberar con sus liderazgos representativos del país; pero lo que si lamento es que el sector obrero se niega a recibirnos, puesto que su dirigente Carlos Aceves se encuentra supuestamente en el extranjero. Ya está igual que Ivonne Ortega, se van fuera del país cuando el partido más los necesita”.

Asimismo expuso que se han enfrentado a otro tipo de resistencias de la cúpula del PRI, “hemos solicitado que se aprueben spots en medios de comunicación para las tres fórmulas de candidatos, pero nuestra petición está congelada y sin respuesta. Es una lástima que los tiempos oficiales de radio y televisión se están usando para una campaña de invitación al voto completamente acartonada y sin emoción. Lo que Daniel y yo solicitamos no sólo nos beneficia a nosotros, sino también a los demás candidatos y extrañamente no hemos obtenido su respaldo”.

Al respecto Daniel Santos Flores aseveró “en política, lo que parece, es y en este caso parece que a la cúpula y sus candidatos les conviene que no estemos expuestos en cadena nacional, porque saben que somos los rostros que representan el priismo de base. Otros partidos políticos han cedido sus tiempos oficiales para spots de sus aspirantes a la dirigencia nacional, el más reciente fue el PAN a finales del 2018. Aquí en el PRI me parece un despropósito que los tiempos se desperdicien en una campaña que luce desangelada. Aunque sea por unos días, pero sería provechoso para el proceso interno, que las tres fórmulas tengan spots en cadena nacional. Nosotros lo pedimos porque nos asiste la razón y el derecho. Lorena y yo estamos acostumbrados a competir en medio de profundas adversidades como la mayoría de los militantes que han sufrido abusos pero que no nos rajamos, ya lo hemos demostrado”.

Antes de arribar al encuentro con integrantes de estructura territorial, organizado por la lideresa seccional Modesta Matos en la capital campechana; Piñon Rivera aseguró que “espero que por lo menos exista un posicionamiento con respecto a nuestra petición, porque parece que la cúpula quiere mantener en bajo perfil todo el proceso interno que debe ser de interés general de la ciudadanía, porque somos el partido histórico de México. Por cuestiones de justicia y equidad la dirigencia nacional debió tomar otra decisión en el manejo de los tiempos en radio y televisión proporcionados por el estado. Pero a pesar de su veto, nosotros vamos a ganar”, finalizó la candidata.

Durante sus recorridos coincidieron con el primer actor Ignacio López Tarso, personaje que desarrolló su vocación política como Presidente de la ANDA y diputado federal por el PRI. Don Ignacio los exhortó: “A luchar jóvenes, que el PRI es lo mejor que le ha pasado a México y es lo que necesitamos para avanzar”, dijo el entusiasta simpatizante priista y actor nominado al Oscar por su interpretación en la película “Macario”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.