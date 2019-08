LadyBat destroza auto tras choque, ya la buscan las autoridades (VIDEO)

El vídeo original de #LadyBat

La usuaria de redes sociales babi_mll07 señaló a través de estas que tuvo un choque “muy pequeño” con una camioneta azul placas MYD- 94-00.La joven, menor de edad, manejaba su vehículo en la colonia Tlalpan Centro cuando, dijo en su relato, que le dio un leve alcance al vehículo de enfrente, una camioneta azul, de ahí bajó un señor que iba manejando y acordaron llamar a los seguros.Sin embargo, todo se prolongó por horas debido a un “problema de trámite del seguro” de la joven que grabó el video. El accidente ocurrió cerca de las 9:20 am y el representante del seguro llegó a las 14:00 horas.Luego de no poder arreglar el asunto con los seguros, la joven se quedó sola con su chofer que llegó a auxiliarla minutos después del percance.En ese momento, una de las mujeres que viajaba en el coche afectado se bajó y comenzó a gritarle:“¿Qué? ¿Por ser menor de edad crees que no te haremos nada?”.La joven afectada asegura que esa mujer llevaba un arma, sin embargo, en el video NO se aprecia claramente lo que porta en la mano derecha.Una joven mujer de playera blanca que viajaba en la parte trasera de la camioneta azul se bajó en ese momento con un bat y comenzó a golpear el coche de babi_mll07 al tiempo que gritaba:¿Eso querías cabrona?El representante del seguro del vehículo azul alcanzó a gritar “las cosas no se arreglan así”.Finalmente, la agresora, el hombre y la mujer abordaron la camioneta azul y huyeron sin ser detenidos por nadie.En su red social, la afectada colocó una foto en la que se le ven algunas lesiones y asegura que fueron producto de los vidrios que le pegaron en la cara.

