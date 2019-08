Expresidente Calderón, opina que la detención de Rosario Robles fue una venganza personal

Ante varios medios, el expresidente Felipe Calderón opina que la detención de Rosario Robles no tuvo nada de ético y que solamente parece como si se tratara de una especie de venganza bien orquestada.

El expresidente Felipe Calderón aseguró que la detención de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles no tuvo nada de ético y que solamente parece como si se tratara de una especie de venganza bien orquestada.

“Ojalá se haga justicia, sin abusos y sin arbitrariedades. Me queda claro que hay fuertes irregularidades que tienen que castigarse, pero también la manera en que fue puesta en prisión a la mala y mañosamente la secretaria Robles. Me parece que tiene una parte de arbitrariedad que no tiene porqué ser así, parece más bien una venganza personal contra ella”, comentó en entrevista para varios medios.

Sin embargo, indicó que no justifica el actuar de Robles Berlanga y señaló que detrás de la Estafa Maestra, seguramente hay situaciones de corrupción graves.

“No la eximo no la exculpo, me parece que hubo cosas graves en la Estafa Maestra pero tiene que hacerse todo conforme al estado de derecho” dijo como último comentario.

