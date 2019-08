Descartan plantíos de droga a gran escala en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana,Jesús Orta, dijo que han detectado que grupos de narcomenudistas realizan producción casera de enervantes, pero no a una escala mayor en la Ciudad de México (CDMX).

“Nosotros no tenemos registro de ningún plantío de escala relevante, es decir existen plantíos de tipo casero, por decirlo así, que por su escala no representan un tema que pudiéramos hablar de producción para narcotráfico”, mencionó Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.

El fin de semana fue detenido Carlos Ramón Hernández, “El Perrillas”, considerado uno de los cabecillas del grupo de sicarios del Cártel de Tláhuac, quien tenía una orden de aprehensión en su contra.

Durante el cateo en su departamento de la Colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac, las autoridades localizaron fotografías de Carlos Ramón posando en medio de plantíos de marihuana.

“Ni en Tláhuac, ni en Milpa Alta, ni en Xochimilco que es donde por las características de las zonas todavía tiene mucho suelo rural no tenemos identificado, ¿sería en azoteas, casas, patios?… Sí, ese tipo de cosas las hemos encontrado, pero que insisto no dan una escala relevante para poder hablar de crimen organizado. Ese tipo de plantíos, por su escala, no son relevantes para un tema de producción por parte del crimen organizado es más un tema de auto consumo o consumo muy local”, comentó Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.

Al salir de la reunión del Gabinete de Seguridad, Jesús Orta, también dijo que mantendrán la vigilancia en la zona donde se detectó el huachicoleo de combustible en la alcaldía de Iztacalco y que trabajan de manera coordinada con las autoridades federales para detectar más puntos.

