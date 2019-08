Con “examen perfecto”, Vania obtiene pase directo a Medicina en la UNAM

Con un resultado perfecto al alcanzar 120 respuestas correctas a igual número preguntas en su examen de admisión, Vannia Estefania Avelar Labra logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La hazaña de la joven estudiante, ocurrió luego de que en la primer vuelta de la prueba de ingreso, no alcanzara el puntaje adecuado para ser admitida en la máxima casa de estudios, lo cual no representó un tropezón para ella.

En la segunda vuelta del examen de admisión para hacerse de uno de los escasos 39 lugares restantes, Vannia, quien reveló que se preparó de manera exhaustiva para presentar la prueba de conocimiento, pese a lo cual nunca esperó obtener un resultado perfecto.

“Presenté el examen para la licenciatura en Medico Cirujano en la Facultad de medicina, en la segunda vuelta. Me preparé en este examen yendo a un curso que duró aproximadamente 2 meses y pues fue realmente intensivo”.

De la misma forma, la joven señaló que si bien el curso especial que tomó ocupaba gran parte de su día, en los espacios libres continuaba preparándose de cara a presentar la prueba, ya que por las mañanas estudiaba por su cuenta y por las tardes acudía a las clases.

“Me quería rendir”, confiesa Vannia

Por estar bajo la presión que representaba su ritmo de preparación, en algún momento Vannia contempló la posibilidad de desistir de sus objetivos, sin embargo se mentalizó en conseguir sus metas que dijo, la medicina es la profesión que le apasiona.

“Sí, en algún momento yo pensaba que ya no podía, me quería rendir pero pues no, no veía otra cosa que yo quisiera hacer, entonces fue que no me rendí y seguí y pues ahora estoy aquí”.

Sobre el resultado perfecto, dijo que si bien se sentía segura por los conocimientos que adquirió para participar en el examen, su sorpresa fue mayúscula al saber que no erró ninguna respuesta, lo que resaltó, es un hecho casi improbable.

“A pesar de que yo me preparé para obtener una buena calificación, pues tener 120 aciertos es casi imposible, entonces me siento muy emocionada”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.