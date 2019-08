“Efectivamente, el subsecretario Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares de una violencia extrema para poder tener una alternativa de pacificación y de atenderlos y de llevar empresas, llevar alguna agroindustria a la Huacana o también aquí a Tamaulipas, en fin, el señor presidente nos ha dado una instrucción muy clara, no quiere que sigamos en esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del presidente”, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Sobre el encuentro con los industriales, les garantizó las condiciones para la inversión.

“Ellos quieren seguridad, condiciones para la inversión y nosotros como Gobierno les tenemos que dar éstas condiciones de la inversión, les hablaba yo de la austeridad en el gobierno, de que no queremos inflación, de que no queremos endeudamiento, no nos vamos a endeudar y queremos una disciplina fiscal a prueba de todo, yo les decía inclusive, la disciplina fiscal es tan draconiana y la austeridad republicana ya cayó en pobreza franciscana, así que las condiciones para la inversión están dadas”, indicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Además, dijo, de garantizar seguridad a través de la implementación y operación de la Guardia Nacional en todo el país.

