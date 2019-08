AMLO y Calderón discuten, se culpan por inseguridad

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se refirió al exmandatario Felipe Calderón al decir que “Le pegó un garrotazo al avispero y nos heredó todo lo que estamos padeciendo”, hablando sobre la guerra del crimen organizado.

“No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, él quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza… Cuando declara la guerra, (Calderón) va a Michoacán, a Apatzingán (…) y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y ahí declara la guerra””, declaró el presidente.

Ante esto, Calderón respondió a través de su Twitter:

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”.

