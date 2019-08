Trump quiere control de armas estricto pero vinculado a reforma migratoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso que republicanos y demócratas puedan acordar un endurecimiento del control de armas de fuego, que se materializaría en revisión de antecedentes más estrictos, pero estaría vinculado a una reforma migratoria.

“Los republicanos y los demócratas deben unirse y obtener verificaciones de antecedentes sólidas, quizás uniendo esta legislación con una reforma migratoria que se necesita desesperadamente”, escribió el presidente.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019