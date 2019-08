Trump cancela reunión con primera ministra de Dinamarca

Xinhua

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el aplazamiento de su reunión con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, después de que esta rechazase la propuesta no oficial del presidente estadounidense de comprar Groenlandia.

“En base a las declaraciones de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré la reunión que debía tener lugar dentro de dos semanas para otro momento”, dijo Trump en un par de tuits.

La primera ministra “ahorró muchos gastos y esfuerzos tanto a Estados Unidos como a Dinamarca siendo tan directa”, añadió.

….The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019