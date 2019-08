Trump asegura que Kim Jong-un le envió una “pequeña disculpa”

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló a través de sus redes sociales que recibió una carta del mandatario de Corea del Sur, Kim Jong-un, donde le expresa su deseo de reunirse pronto y pide una “pequeña disculpa” por las recientes pruebas de misiles de corto alcance.

“¡Espero ver a Kim Jong-un en un futuro no muy lejano! ¡Una Corea del Norte libre de armas nucleares conducirá a uno de los países más exitosos del mundo!”, declaró el mandatario en su publicación tras mencionar que el presidente norcoreano ofreció detener las pruebas cuando terminen los ejercicios.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019