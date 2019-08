Se eleva a 21 cifra de muertos por tiroteo en El Paso

La cifra de muertos del tiroteo masivo ocurrido el fin de semana en El Paso, en el estado estadounidense de Texas, se elevó a 21 después de que falleciera otra persona esta mañana en un hospital, informó la policía de El Paso en un tuit.

“Es triste informar que el número de muertes aumentó en uno. La víctima falleció esta mañana temprano en el hospital”, escribió el departamento de policía.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019