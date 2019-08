“No necesitamos a China”: Trump

Este viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró por medio de sus redes sociales que su país no necesita a China, esto después de que la nación asiática anunciara nuevos aranceles contra productos estadounidenses.

“Nuestro país ha perdido, estúpidamente, billones de dólares con China durante muchos años. Han robado nuestra propiedad intelectual a una tasa de cientos de miles de millones de dólares al año, y quieren continuar. ¡No dejaré que eso suceda! No necesitamos a China y, francamente, estaríamos mucho mejor sin ellos”, tuiteo Trump.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019