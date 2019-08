Hombre muere asfixiado al comer tacos

Recientemente se dio a conocer que en California un hombre murió mientras participaba en un concurso de ingesta de tacos.

De acuerdo con información, Dana Hutchings se desplomó después de siete minutos de haber iniciado la competición, golpeándose el rostro contra la mesa y cayendo al suelo.

Medios locales comentan que pudo haber sufrido asfixia.

“Dana Hutchings, de 41 años, murió la noche del martes poco tiempo después de llegar al hospital, dijo Tony Botti, vocero del Departamento de Policía de Fresno.

Le harán una autopsia el jueves para determinar la causa de la muerte.

Working theory on cause of death from @FresnoSheriff coroners: Choking. https://t.co/27F5Oq974w

— Corin Hoggard (@corinhoggard) August 14, 2019