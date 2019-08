Donald Trump pide sentencia larga para el tirador en Filadelfia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el tirador que hirió a seis policías en un enfrentamiento que duró una hora en Filadelfia, va a recibir una larga sentencia por sus actos y también dijo que el incidente mostró a las autoridades que deben tomar medidas más enérgicas contra el crimen callejero.

The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence – must get much tougher on street crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019