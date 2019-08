Detienen a mujer que orinó sobre verduras en Walmart

Una joven que fue captada en video orinando las papas de un supermercado fue detenida.

Las cámaras de seguridad de un Walmart en West Mifflin, Pensilvania (EE. UU.), captaron a una mujer orinándose en las papas que estaban a la venta. La joven, de nombre Grace Brown, se entregó a las autoridades tras haber sido identificada.

Personal del establecimiento se dio cuenta del hecho un día después. Posteriormente denunciaron el hecho ante la Policía local.

“Un empleado informó al agente que el día anterior se había percatado que había un charco de orina en el suelo, cerca de la sección de papas”.

Ahora, la mujer de 20 años enfrenta cargos por conducta criminal, comportamiento obsceno, desorden público y estado de embriaguez en vía pública.

Su abogada, Casey White, aseguró a medios locales que su clienta no busca los reflectores.

“Esto no fue un montaje, no fue un intento de convertirse en la última sensación viral de internet. No tenía intención de perjudicar a Walmart. Se trata solo de una joven que tomó algunas malas decisiones”.

Por su parte, Walmart emitió un comunicado en respuesta a los hechos.

“La seguridad de nuestros clientes es nuestra mayor prioridad. Este tipo de conducta obscena es atroz y nosotros de inmediato nos deshicimos de los productos afectados y aseamos el área para asegurar su limpieza y salubridad para nuestros clientes”.

