Desalojan edificio de medio estadounidense, reportan un hombre armado

La sede de USA Today en McLean, Virginia, fue evacuada hoy después de que la policía reportara un hombre armado en el edificio en los suburbios de Washington D.C., informó el diario.

Evacuation at Tegna and USA Today building in Tysons. Suspicious activity. Building evacuated. Police on scene. pic.twitter.com/8QvmTcrW0P

— Shauna McNally (@Shauna_McNally) August 7, 2019