Declaraciones de primera ministra danesa fueron “desagradables”: Trump

La remota idea de comprar Groenlandia se ha convertido en una disputa internacional mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles a Dinamarca que había evitado sus declaraciones.

“Pienso que las declaraciones de la primera ministra son desagradables”, dijo Trump a la prensa, refiriéndose a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

“Fue una declaración inapropiada. Todo lo que tiene que hacer es decir ‘no, no estaríamos interesados'”, agregó Trump. “Debido a que no me está hablando a mí, está hablando a Estados Unidos de América. Nadie le habla a Estados Unidos de esa manera, al menos no bajo mi mandato”.

Más tarde Trump continuó la diatriba en Twitter criticando a Copenhague por no gastar lo suficiente en lo militar como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Para el registro, Dinamarca solo destina el 1,35% del PIB para el gasto de la OTAN. Son un país rico y deberían estar en el 2%”, apuntó Trump en un par de tuits.

“Estos países han acordado pagar CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES más, pero aún están muy por debajo de lo que deberían pagar por la increíble protección militar suministrada”.

Los medios de comunicación estadounidenses citaron recientemente a fuentes oficiales, diciendo que Trump había considerado hacer una oferta para comprar Groenlandia, una idea que el gobernante norteamericano confirmó más tarde.

Trump dijo que Groenlandia tenía un interés estratégico para Estados Unidos, defendiendo su posición al decir que presidentes estadounidenses anteriores también habían planteado la idea.

En una severa respuesta Frederiksen calificó la idea de “absurda”, lo que provocó la reacción violenta de Trump.

