Dan cárcel a mujer que alimentó a sus hijos con heces de perro

Autoridades estadounidenses dieron más de siete años de cárcel a una mujer que daba de comer popó de perro a sus hijos, informaron hoy medios locales.

The Tulsa World reportó que Mary Elizabeth Moore, de 34 años, que vive en el noreste de Oklahoma, fue sentenciada el viernes, luego de no refutar los cargos en una corte de distrito en el condado de Delaware. El juez falló que Moore no tiene que cumplir la sentencia de inmediato, sino más adelante.

La Fiscalía le presentó cargos en abril, después de que sus hijos de 3 y 5 años fueron hospitalizados en Tulsa por severa malnutrición y conectados a sondas para ser alimentados por la nariz. Ambos niños fueron entregados al servicio de protección de menores del condado.