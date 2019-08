China promete contramedidas si EU aplica nueva ronda de aranceles

Xinhua

China tendrá que tomar contramedidas si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales a productos del país asiático, aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Comercio chino Gao Feng.

Las declaraciones de Gao llegan después de que Estados Unidos amenazara con imponer un arancel adicional del 10 por ciento a sus importaciones desde China por un valor de aproximadamente 300.000 millones de dólares.

“Las guerras comerciales no producen ganadores. China no quiere una guerra comercial, pero no teme a una, y sostendrá una si es necesario”, declaró.

Pese a que Estados Unidos anunció un plan para posponer el alza de aranceles sobre algunos productos chinos, cualquier nuevo aumento de aranceles estadounidenses conducirá a una escalada unilateral de las fricciones comerciales, afirmó.

“Si Estados Unidos actúa arbitrariamente, China tendrá que tomar contramedidas”, expresó.

Gao expresó la esperanza de que Estados Unidos detenga su práctica errónea de imponer aranceles, se encuentre a mitad de camino con China, y busque una solución al problema con base en la igualdad y el respeto mutuo.

A su juicio, la acción de Estados Unidos representaría ciertos retos para las exportaciones y la economía de China, pero el impacto es totalmente controlable en términos generales.

“La parte china tiene confianza, determinación y capacidad para enfrentar diversos desafíos, y mantener el desarrollo sano y estable de su economía y comercio exterior”, agregó.

El pasado 13 de agosto, los jefes negociadores comerciales de China y Estados Unidos sostuvieron una conversación telefónica, en la cual ambas partes acordaron conversar de nuevo en dos semanas.

