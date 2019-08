Aumenta a 22 los muertos por tiroteo en El Paso

El Departamento de Policía de El Paso, Texas, confirmó la mañana de este lunes el deceso de otra víctima del tiroteo ocurrido el sábado en el área del centro comercial Cielo Vista.

A través de su cuenta de Twitter, la corporación señaló que: “Poco después de las 1000 (10:00 h locales) otra víctima murió. El total ahora es de 22”.

Just after 1000 another victim passed away. The total is now at 22

El anuncio ocurre menos de una hora después de que reportaran la muerte de otra víctima mientras se encontraba hospitalizada.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019