Aerolínea ofrece vuelos gratis a las personas que tengan este apellido

Una aerolínea estadounidense en Colorado, ofrece vuelos gratis a cualquier parte de mundo si alguno de tus apellidos es GREEN o GREENE (verde en inglés) esto debido a su campaña que lleva el mismo nombre.

La información fue difundida través de redes sociales, el eslogan publicitario de la campaña es el “vuelo más verde (green, en inglés) de Estados Unidos”.

En su cuenta Twitter, Frontier Airlines invita a sus clientes a llenar el formulario, para optar por los vuelos gratis, campaña hasta el momento tiene muchos comentarios en donde se etiquetan amigos.

We are celebrating our green efforts with the start of Green Week! To kick off, we have a special flight from @DENAirport to @GSPAirport, 7 days of giveaways and if your last name is Green you have the chance to fly for free on 8/13! https://t.co/gQ7h56XdN2 pic.twitter.com/coiZFwDWHX

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) August 7, 2019