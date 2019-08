10 muertos y 26 heridos deja tiroteo en Ohio

Al menos 10 personas han muerto, incluido el atacante, y 26 han resultado heridas en el tiroteo registrado la madrugada de este domingo en la ciudad estadounidense de Dayton, Ohio, menos de 24 horas después de que un ataque similar causara 20 muertos en El Paso, Texas.

“Hay 10 personas muertas, incluyendo el tirador, 26 más heridas. Oficiales neutralizaron el atacante en menos de un minuto“, informó en redes sociales el Departamento de Policía de Dayton, retomando declaraciones de la alcaldesa de la ciudad, Nannette L. Whaley.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Suspect opened fire in the Oregon District wearing body armor. There are 10 people dead including the shooter, 26 others injured. Officers neutralized the shooter in less than a minute.

El tiroteo, que comenzó a la 1:00 h local, ocurrió en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron numerosos agentes de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

En una comparecencia en el lugar de los hechos, el asistente del jefe de policía Matt Carper dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante.

Same story different location. In less than 24 hours of El Paso Texas, there is another mass shooting in Dayton Ohio. Original video of the gunfire.#WhiteSupremacistTerrorism pic.twitter.com/haDrSZk8rG

— Jerry Avenaim (@avenaim) August 4, 2019