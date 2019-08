Yuri confesó que no apoya el feminismo

La cantante comentó que no apoya a las marchas feministas que se han venido dado en los últimos días y pide un alto a la violencia de genero.

Una de las cantantes que ha mostrado su postura en torno a las marchas que se han venido dado es Yuri, quien confesó que no está a favor del feminismo,”No soy feminista. Creo que soy una persona que valora a la mujer, que piensa que las mujeres tienen un valor que nos otorga Dios pero no somos más ni menos que el hombre. Estamos en condiciones de igualdad: la mujer tiene una función y el hombre tiene una función”, dijo en entrevista para El Universal.

La cantante comentó que una mujer quiere hacer la función del hombre, fracasa y lo mismo pasa cuando el hombre se mete a la función de la mujer, “No creo esa idea de que las mujeres somos más perras, más bárbaras; no estoy de acuerdo en eso; creo que esa lucha no consigue nada”,dijo.

En cuanto a las marchas que se han venido haciendo en el país, dice que hay otras maneras de manifestarse, aunque dijo que en el país existe la impunidad, “Las mujeres se levantan, muchas veces, porque las leyes de México no funcionan como deberían. Pero creo que hay otras formas de levantarse para conseguir las cosas. No creo que el método de las feministas sea el mejor. Creo que así no se consigue nada”, confesó.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Instagram.