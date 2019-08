Yadhira Carrillo no se ilusiona con la salida de Juan Collado

Desde el pasado 10 de julio, Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México bajo prisión preventiva luego de que fuera acusado por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo que durante todo este mes, Yadhira ha tenido que visitarlo.

Apenas este martes, Carrillo protagonizó una pelea con una reportera a su salida del reclusorio. Unos reporteros del programa El Gordo y la Flaca estaban esperándola para entrevistarla, la actriz se mostró muy molesta y explotó contra la reportera. La reacción de Yadhira ante la pregunta de los reporteros sobre cómo se encontraba Collado fue arrebatar el celular y esconderlo. La discusión se extendió unos minutos más hasta que la actriz se dio cuenta que una segunda cámara la grababa, por lo que tuvo que regresar el celular.

El día de ayer nuevamente los medios abordaron a Yadhira a la salida del Reclusorio Norte, esta vez sí los atendió y habló sobre la resolución de la audiencia de Juan Collado. “Estamos esperando, no nos queremos hacer ilusiones de nada, porque después puede ser mucho más fuerte hacerte ilusiones y que no pase nada. Estamos con mucha oración pidiéndole a Dios que se pongan los ojos realmente en la justicia porque no hay delito que perseguir, no existe, lo vieron las autoridades, se presentaron todas las pruebas. Estamos en espera de ese veredicto”, dijo la actriz antes de mostrar la Biblia que todos los días carga con ella, pues afirmó que tanto ella como su esposo tienen mucha fe de que pronto se demostrará su inocencia.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Las Estrellas.