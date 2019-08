Verónica Castro confiesa que no lo pagaron en La Casa de las Flores

La actriz ya no estará en la segunda temporada de la serie que se trasmite en Netflix, la cual estará disponible a partir del 18 de octubre de este año.

En su cuenta de Twitter Verónica Castro confesó que no ha recibido ningún pagó por parte de la producción de La Casa de las Flores, esto después de darse a conocer que no sería parte de la segunda temporada, donde interpretó a Virginia de la Mora, causando polémica.

La primera actriz reveló que no ha recibido dinero sobre las promociones que se están haciendo en la segunda temporada donde todavía siguen utilizando su imagen, con lo que ha dejado impactados a todos sus seguidores, ya que Verónica y Manolo Caro, que es el director del proyecto son muy buenos amigos, “Solo por respeto al público que me sigue les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte yo cobro cuando trabajo y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé”, dijo.

Solo por respeto al público que me sigue les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte yo cobro cuando trabajoY me cuesta mucho hacerlo pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 15, 2019

Además, Verónica informó en Ventaneando que ya no decidió continuar en la serie, porque así se había acordado desde un principio, “Es un definitivo no porque así quedó ya entiendo perfectamente a Manolo se lo están volviendo loco primero que sí, después que no, ahora que nada más que los primeros capítulos y que después la pura voz entonces la verdad no me gusta estar presionando a las gentes ni que la presionen a nadie más quiero que trabaje lindo y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas…”, comentó en Ventaneando.

Debido a este papel de Virginia de la Mora, la actriz alcanzó fama con las nuevas generaciones quienes habían quedado maravillados con su papel en la primera temporada, algunos de sus seguidores han comentado sin ella la serie ya no será lo mismo, ya que su personaje fue de los que mas gustaba al público.

