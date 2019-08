Un loca teoría dice que Kevin de ‘Mi pobre angelito’ se transformó en Jigsaw

Con el anuncio de que Disney podría hacer una nueva versión de Home Alone (Mi Pobre Angelito), las personas no tardaron en recordar el clásico navideño, una película que muchos han visto más de una vez. Y tal vez no lo sepas, pero existe una teoría que asegura que Kevin McCallister creció para transformarse en el terrorífico asesino de la película Saw (El juego del miedo).

Si bien esta teoría tiene muchos argumentos en contra, un interesante artículo levantó las dudas en el año 2014. Ahora, todavía se discute si esto podría tener sentido.

Jason Concepcion, autor original de la teoría, asegura que en la triología, Kevin presenta problemas de control de ira, fantasías violentas y muestra su fuerte afición por grabar videos. Además, la creatividad que tiene el protagonista de Mi pobre angelito con las trampas para manipular y castigar a los ladrones hace la relación más fuerte.

En 2012, el Dr. Ryan St. Clair del Colegio Médico de Cornell, realizó un estudio sobre las conductas de Kevin McCallister. El especialista aseguró que el niño pasó de defender su casa a la “maldad pura”.

El autor también compara las similitudes en el aspecto físico de los protagonistas de ambas películas. Por último, en la escena de la película navideña donde Kevin se da cuenta de que se encuentra solo en casa, se puede ver un muñeco que se parece Jigsaw.

Con información de Reddit.