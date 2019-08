Tarantino continúa recibiendo críticas por su versión de Bruce Lee

A principios de mes, la hija de Bruce Lee se pronunció en contra de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in… Hollywood. Según Shannon Lee, la película presentaba una versión equivocada del famoso actor chino, pues lo mostraba “prepotente y como un imbécil”.

El problema se hizo más grande con la defensa del cineasta, pues aseguró que no había inventado nada pues Lee “era muy arrogante”. “No he inventado la forma en la que hablaba. Si la gente dice: ‘Bueno, él nunca dijo que podía con Muhammad Ali’, pues bien, lo dijo”, explicó. “No sólo lo dijo, sino que su mujer, Linda Lee, lo describió así en la primera biografía que leí”, dijo.

Estas declaraciones solo molestaron más a Shannon, “que se disculpe o se calle”, condenó. Ahora, fue un ex-discípulo de Bruce Lee quien criticó la versión de Tarantino pues la consideró racista.

Kareem Abdul-Jabbal, antigua estrella de la NBA entrenó con Bruce e incluso apareció con él en Game of Death. El ex basquetbolista entabló una buena amistad con su maestro y por ello se decepcionó cuando vio la película de Tarantino. “Tarantino tiene el derecho artístico de retratar a Bruce como quiera. Pero hacerlo de una manera tan descuidada y de alguna manera racista es un error como artista y como ser humano”, declaró para The Hollywood Reporter.

Además, Kareem dijo que esta controversia lo dejó desgarrado, “Tarantino es uno de mis cineastas favoritos porque es muy audaz, decidido e impredecible. Hay una energía vertiginosa en sus películas de alguien que ama las películas y quiere que tú también las ames. Asisto a cada película de Tarantino como si fuera un evento […] Eso es lo que hace que las escenas de Bruce Lee sean tan decepcionantes”.

El deportista agregó que la forma en la que el personaje de Tarantino se comporta no es fiel al pensamiento de Bruce, pues dijo que aunque el actor llegaba a ser arrogante, no fanfarroneaba en público como lo hace en la cinta de Tarantino.

“Estuve en público con Bruce varias veces cuando un idiota al azar lo desafiaba a una pelea. Siempre declinó cortésmente y siguió adelante. La primera regla del club de lucha de Bruce era no pelear, a menos que no haya otra opción. No sintió la necesidad de probarse a sí mismo. Sabía quién era y que la verdadera pelea […] estaba en la pantalla, en crear oportunidades para que los asiáticos fueran vistos como algo más que sonrientes estereotipos”, finalizó.

