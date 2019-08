Taquería veracruzana se hace viral gracias a su comercial con Thanos

Una taquería veracruzana se ha convertido en la nueva sensación de Internet luego de publicar un creativo y divertido comercial al lado de Thanos, el villano de la saga de Avengers.

El negocio llamado “Takesabroso” creó un anuncio para sus redes sociales en donde se ve la emblemática escena de Thanos en Avengers: Endgame; “Yo soy inevitable”, se escucha decir al villano, la toma se corta y aparece el taquero diciendo “…y yo soy taquesabroso”. Luego se ve a Thanos bailar al ritmo de una versión cumbia de la canción de la saga de Marvel.

El video creado por Jorge Lajud no tardó en hacerse viral en redes sociales donde miles de usuarios, incluso de otros países, compartieron el surreal comercial y destacaron que la creatividad que ha tenido este negocio es lo que más les ha divertido.

Hasta ahora, el comercial en la página oficial de Takesabroso tiene más de 700,000 vistas, sin embargo en Twitter se ha compartido a través de otros usuarios, en donde acumula más de 5 millones de reproducciones.

