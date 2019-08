Que siempre no… Harry Styles no será el príncipe Eric en ‘La Sirenita’

El martes por la tarde, las redes explotaron con la noticia de que Harry Styles sería quien daría vida al príncipe Eric en la versión live-action de La Sirenita. Sin embargo, poco le duró la felicidad a los fans, pues horas después el músico dijo que no sería así.

Según informa el medio The Wrap, el actor y cantante rechazó el papel de Eric en la producción de Disney. Una de las fuentes que informaron al medio aseguró que el músico es fan del proyecto, pero lo rechazaba respetuosamente.

Esto se dio luego de que las cuentas oficiales de los cines AMC y Regal Cinemas anunciaran que Styles sería el príncipe Eric, lo que alborotó a los fans. Ambos tuits ya fueron borrados.

Both tweets are now deleted, but for a brief moment today two of the biggest theaters in the country were "breaking" news #WhatHappened 🤔 (h/t @nigelmfs) pic.twitter.com/u9abSsK6pq

— Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) August 13, 2019