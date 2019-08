¿Por qué dicen que la ‘cámara engorda’?

¿Alguna vez has escuchado a los actores decir que la cámara engorda? Dicen que la de la televisión aumenta cinco kilos y la del cine, siete. Esto es cierto y se debe a los lentes que utilizan los directores de fotografía en cada caso.

La cámara está diseñada para reproducir tres dimensiones en un plano, sin embargo produce dos tipo de distorsiones; la distorsión de lente y la distorsión de perspectiva. La primera depende del objetivo que se va a utilizar, la segunda de la distancia entre la cámara y el sujeto fotografiado.

En la distorsión de lente se produce un “efecto cojín”, el cual estira las esquinas de la imagen. También está el “efecto barril”, que ensancha el centro del retrato.

Por su parte, la distorsión de perspectiva se produce al reducir la distancia entre la cámara y el sujeto. Aquí se deforma la imagen entre más cerca se está del fotografiado.

Los teleobjetivos tienen una longitud focal grande: usados a corta distancia, reducen la separación entre la nariz y las orejas del sujeto. Las lentes gran angular, en cambio, ensanchan la nariz y alejan las orejas. Es la perspectiva.

Y si quieres más pruebas, el escritor Jim Zub compartió hace unos años un gif en donde se muestra la cara de un modelo con diferentes lentes.

When they say

"The camera adds 10 pounds"

they're not kidding.

Here's the effect with different camera lenses: pic.twitter.com/xmwbsflVKd

— Jim Zub (@JimZub) July 26, 2016