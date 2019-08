Planean boicot contra ‘Mulán’ por comentario de su protagonista

Disney ha tenido que enfrentar miles de críticas por los live-action que ha lanzado recientemente, y si bien algunos han resultado ser todo un éxito otros no terminan de convencer a los fans. El caso de Mulán fue uno de los que no agradó, no solo por el aviso de que omitirían las canciones que más gustan a los fans, sino también por el anuncio de que el personaje de ‘Mushu’ sería eliminado de la cinta. Pese a la crítica, el primer avance pareció convencer a muchas personas. Ahora, el live-action de Mulán enfrenta una nueva polémica, esta vez debido a un comentario de su protagonista, la actriz Liu Yifei.

Liu utilizó sus redes sociales chinas para mostrar que simpatiza con la brutalidad policíaca en protestas registradas en la ciudad de Hong Kong. La actriz publicó que estaba a favor del cuerpo policíaco, lo que rápidamente originó las críticas.

“Apoyo a la policía de Hong Kong, puedes golpearme”, escribió la actriz.

Disney’s Mulan actress, Liu Yifei, supports police brutality and oppression in Hong Kong.

Liu is a naturalized American citizen. it must be nice. meanwhile she pisses on people fighting for democracy.

retweet please. HK doesn’t get enough support. #BoycottMulan @Disney pic.twitter.com/FpECIdutH2

— sean norton 🌹 (@sdnorton) August 15, 2019