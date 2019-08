Mujer se salva de ser atacada por puma gracias a canción de Metallica

Una mujer en Canadá se salvó del ataque de un puma gracias a una canción de la banda Metallica. En la grabación se puede ver cómo el animal la acechaba en el bosque.

Ocurrió el pasado 23 de julio, Dee Gallant de 45 años se encontraba de paseo con su perro cunado un puma apareció entre los árboles. Ella espantada comenzó a grabar, el animal comenzó a acercarse hasta llegar a unos 15 metros, la mujer agitó los brazos y lanzó gritos para alejar al felino.

No fue hasta que decidió dejar de filmar para acceder a la biblioteca de música de su teléfono y seleccionó la canción ‘Don’t Tread On Me’ (‘No me pisotees’) de la banda estadounidense Metallica que el felino cejó en su empeño. “Pensé que [la canción] era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar, y es una canción que suena realmente intimidante”, aseguró.

La mujer contó que puso la canción y levantó el teléfono en el aire. “Tan pronto como escuchó la primera nota, salió corriendo. Se había ido”, relató. A través de su cuenta de Facebook, Gallant ha hecho saber que ha logrado comunicarse con James Hetfield, el vocalista del grupo.

Con información de El Imparcial.