Los anuncios de Marvel durante el primer día de la D23 Expo 2019

Las conferencias de la D23 arrancaron este viernes 23 de agosto, durante tres días, Disney presentará exclusivamente a sus más fieles seguidores grandes anuncios. Durante el primer día se dieron grandes sorpresas para los fanáticos de Star Wars, por lo que la franquicia de Marvel no se podía quedar atrás.

Si bien esto es solo una probadita de lo que se vendrá en los días que faltan, no cabe duda que la emoción ya atrapó a muchos. Aquí te dejamos los anuncios que se dieron de Marvel en el primer día de la D23.

Tres series que nadie veía venir, se trata de la inclusión al MCU de nuevos personajes; por un lado está She Hulk, la heroína y pariente del Dr. Bruce Banner. Si bien no se ha dicho quién dará vida a este personaje, ya puso a los fans a soñar.

Por su parte está Moon Knight, también conocido como el “Caballero de la Luna”, es otro de los personajes que más querían ver los fans en acción y que ahora tendrá su serie en exclusiva por Disney+. Finalmente, Ms. Marvel, la más conocida de las tres, también tendrá su serie, se desconoce quién dará vida a la primera heroína musulmán en tener su propio cómic.

Será una serie animada de 23 episodios que contará historias alternas de las películas de Marvel. Tendrá las voces de los actores que dieron vida a los personajes en los films. Se estrenará a través de Disney+ en 2021.

Here is the first look at Peggy Carter as Captain Britain in ‘WHAT IF…?’ #D23 #D23Expo pic.twitter.com/OT8tDxJBNx

— DiscussingFilm @ D23 (@DiscussingFilm) August 23, 2019